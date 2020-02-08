رياضة | بدون طائرة خاصة.. موعد سفر الزمالك إلى قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون طائرة خاصة.. موعد سفر الزمالك إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على سفر الفريق الأول إلى قطر يوم ١١ فبراير المقبل لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويسافر الفريق إلى قطر عبر دولة الأردن باعتبارها أقرب الدول مم حيث مسافة الطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب عدم وجود طيران مباشر بين جمهورية مصر العربية وقطر.

ويختتم الفريق تدريباته الجماعية يوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على ان تطير البعثة يوم ١١ إلى الأردن ثم التوجه إلى قطر في نفس اليوم.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد اعلن في وقت سابق خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، بعد وجود تعهد أمني يضمن سلامة جميع أفراد البعثة البيضاء اثناء تواجدهم في العاصمة القطرية الدوحة.