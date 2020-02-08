رياضة | جهاز المنتخب يحضر مباراة الانتاج ومصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز المنتخب يحضر مباراة الانتاج ومصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مباراة الانتاج الحربي ومصر المقاصة والمقامة الأن على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، إستمرارًا لعمل الجهاز الفنى الذى يُتابع كل المباريات بتعليمات من حسام البدري، من أجل الإستقرار على العناصر التى سيختارها الجهاز لمعسكر مارس القادم.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويسعي منتخب مصر للفوز وتحقيق النقاط من أجل الصعود للكان بعد التعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر فى أول الجولات.

وتواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب المدربان العامان للمنتخب الوطني في مقصورة ملعب المقاولون العرب، لمتابعة مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي للوقوف على حالة اللاعبين.

يأتي ذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، لمتابعة كل لاعبي الدوري تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر المرشحة للانضمام لمعسكر المنتخب.