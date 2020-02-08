رياضة | صدمة في الهلال بسبب محمد الشلهوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الهلال بسبب محمد الشلهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب إلى إصابة في العضلة الحلفية للركبة، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني، والمقرر إقامتها 10 فبراير الجاري، على ملعب زعبيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مباربات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وطبق الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عددا من الجملة الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

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وغادرت بعثة نادي الهلال، مساء اليوم إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل الاستعداد لخوض مواجهة شاهر خودرو.

يتواجد نادي الهلال في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020 رفقة كلاً من؛ شاهر خوردو وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة التاسعة عشر بتوقيت جرينتش.