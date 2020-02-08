رياضة | مبابي على رأسهم.. 3 لاعبين على طاولة مانشستر سيتي لخلافة أجويرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي على رأسهم.. 3 لاعبين على طاولة مانشستر سيتي لخلافة أجويرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو مانشستر سيتي لضم صفقات مميزة، من أجل تدعيم الفريق في الميركتو الصيفي المقبل.

ووضع مسئولو السيتي ميزانية إنفاق ضخمة من أجل التوقيع مع مهاجم مميز، ليكون بديلا لأجويرو في الموسم القادم.

ةذكرت صحيفة ’’الإكسبريس’’ الإنجليزية، أن مانشستر سيتي يستهدف ضم واحد من الأثنين الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

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ويعاني حاليا مانشستر سيتي، من غياب البديل لسيرجيو أجويرو، والذي يتعرض لإصابات على مدار الموسم، ويغيب عن مباريات عديدة.

وأعلن جوارديولا في وقت سابق أن المهاجم لا يمكن تعويضه، مع توقع عودة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الأرجنتين في الصيف المقبل.

وتحدث جوارديولا أمس الجمعة، وأصر على أنه يريد رؤية الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في كامب نو.

وتُعد أسماء مثل مبابي، هاري كين ولاوتارو مارتينيز كلها مدرجة في قائمة التسوق الخاصة بالفريق، وفقًا لصحيفة ’’ميرور’’، ومن الممكن أن ينقض السيتي على أحدهم في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقد أجويرو.