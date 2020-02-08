رياضة | ديربي ولاد العم.. التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي ولاد العم.. التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة النارية بين فريقي الزمالك ونظيره الإسماعيلي المقرر لها مساء غدا الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الاسماعيلي المركز التاسع بـ21 نقطة.

تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي

ويقود فريق الزمالك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي سبق وتقابل مع الإسماعيلي في 3 مباريات سابقة خلال قيادته لفريقي وادي دجلة والأهلي، وفاز في مباراة وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

وجاءت مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي كالتالي:

- أول مواجهة جمعت كارتيرون ضد الإسماعيلي كانت في الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2015 – 2016، خلال قيادته لفريق وادي دجلة وفاز فريقه بهدف دون مقابل.

Advertisements

- أما ثاني مواجهات المدرب الفرنسي ضد الإسماعيلي كانت خلال لقاء الدور الثاني بموسم 2015 – 2016 خلال قيادة الفريق الدجلاوي ايضًا، ولكنه خسر المباراة بهدفين دون مقابل.

- ثالث مباريات كارتيرون ضد الإسماعيلي كانت خلال قيادته لفريق الأهلي في موسم 2018 – 2019، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

أرقام "كارتيرون" مع الزمالك

تولي باتريس كارتيرون تدريب الزمالك في ديسمبر 2019 خلفا للمدرب الصربي ميتشو، وقاد الخواجة الفرنسي الفريق الأبيض في 15 مباراة حتي الآن، فاز في 8 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

قاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في 9 مباريات بالدوري المصري بالموسم الحالي، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بالجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وتنتظر كارتيرون تحديات قوية مع الزمالك في الشهر الحالي، حيث يخوض نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري، ثم يواجه الأهلي يوم 20 من الشهر نفسه في بطولة السوبر المحلي، ويسعي لحصد لقب البطولتين وإسعاد الجماهير البيضاء، كما يواجه فريق الترجي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.