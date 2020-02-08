رياضة | «بعد ولادة كيان» شروط حصول محمد صلاح وعائلته على الجنسية الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «بعد ولادة كيان» شروط حصول محمد صلاح وعائلته على الجنسية الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وعائلته مؤهلين للحصول على الجنسية الإنجليزية وليس الإقامة الدائمة والتي حصل عليها "صلاح" في وقت سابق، وذلك وفقًا لقواعد الحصول على الجنسية في المملكة المتحدة وشروطها التي تنطبق على نجم الفراعنة.

ورزق "صلاح" بطفلة جديدة اليوم السبت، أطلق عليها اسم "كيان" ويمنح القانون البريطاني الطفل المولود في المملكة المتحدة وأحد الوالدين على الأقل من مواطني المملكة أو المقيمين فيها بشكل دائم حق الحصول على الجنسية الإنجليزية، ولكن هذا ليس السبب لإمكانية حصول "صلاح" وعائلته على الجنسية.

محمد صلاح أصبح ينطبق عليه الشروط التي حددتها السلطات البريطانية للحصول على الجنسية الإنجليزية، وهي وفقًا لما نشره موقع "بريطانيا بالعربي" أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإنجليزية عن طريق التجنيس بعد 5 سنوات من الإقامة وفقًا للشروط التالية:

- معرفة كافية باللغة الإنجليزية

- اجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة

- أن يكون المتقدم ليس لديه سجل جنائي خطير

- لم تقض أكثر من 450 يومًا خارج المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية (270 يومًا في آخر 3 سنوات إذا كان الشريك مواطنًا بريطانيًا)

- لم تقض أكثر من 90 يومًا في العام الماضي خارج المملكة المتحدة

- حصلت على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قبل 12 شهرًا

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وتنطبق الشروط المذكورة أعلاه على نجم منتخب مصر محمد صلاح، خاصة وأنه يلعب في انجلترا منذ عام 2014، حيث سبق ولعب ضمن صفوف فريق تشيلسي، ورحل بعدها للدوري الإيطالي وشارك مع روما وفيورنتينا قبل العودة لصفوف ليفربول، كما حصل على الإقامة الدائمة، لذلك أصبح مؤهلا وعائلته للحصول على الجنسية الإنجليزية.