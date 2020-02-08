رياضة | رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي موعد خوض الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. واختار مسئولو النادي الأحمر يوم ٢٩ من فبراير الجاري موعدًا للمباراة المرتقبة، حيث قام النادي بإخطار اتحاد الكرة المصري بموعد المباراة. وطلب الأهلي من اتحاد الكرة اخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد المباراة ونادي صن داونز الجنوب إفريقي. وكان الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كثاني المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي.

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