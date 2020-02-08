رياضة | موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ المارد الأحمر مسؤولو الكاف، بتحديد يوم 29 فبراير الجاري، موعدًا لمباراة صن داونز، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وكان الأهلي، طلب نقل المباراة إلى ملعب القاهرة الدولي، ودخول 50 ألف متفرج للمدرجات، خاصةً أن المباراة تعد عنق الزجاجة للفريق الساعي للعودة للتتويج بالأميرة السمراء.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية، عقب احتلاله وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.