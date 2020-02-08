رياضة | كل ما تريد معرفته عن ديربي الغضب «الإنتر ضد ميلان».. مواجهة الأخوة الأعداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن ديربي الغضب «الإنتر ضد ميلان».. مواجهة الأخوة الأعداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميﻻن وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين في لقاء سيقوده الحكم فابيو ماريسكا. ويسعى إنتر ميلان بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي لمنافسة يوفنتوس على صدارة البطولة والفوز الصعود للمركز الأول، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن السيدة العجوز بينما يسعي ميلان لتحسين نتائجه في بطولة الدوري الإيطالي ويحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات المحلية والقارية وبعض المعلومات عن ديربي ديلا مادونينا ...

* سان سيرو : يعد ديربي الغضب من الديربيات القلائل التي تُلعِبْ في ملعب واحد وهو ملعب سان سيرو وهو ملعب كرة القدم الرئيسي في مدينة ميلانو الإيطالية ويتسع ل 80,074 متفرج.

- ملعب سان سيرو كان يسمى باستاد جوزيبي مياتسا وهو نجم كرة قدم إيطالي فاز بلقبي كأس العالم أعوام 1934 و1938، كما لعب للناديين خلال عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماضي.

- بدأ إنشاء الملعب سنة 1925 وصمم على يد المهندس المعماري أوليسي ستاكيني وأشرف على التشييد المهندس المدني ألبيرتو كوجيني.

- في 3 مارس 1980، أطلق على الملعب اسم سان سيرو نسبة إلى اسم الكنيسة الموجودة في نفس الحي، وصمم الملعب على شكل إنجليزي حيث يتميز بوجود أربع مدرجات قريبة من الملعب وأجنحة رئيسية غطيت بستائر وكان الملعب قادراً على استيعاب 35,000 شخص.

* لديربي ميلانو أسماء عديدة أهمها ديربي الغضب وديربي ميلانو وديربي ديلا المادونينا تكريما لأحد المعالم الرئيسية لمدينة ميلانو وهو تمثال لمريم العذراء الموضوع على قمة كاتدرائية ميلانو والذي يسمى عادة المادونينا.

* سبب عداء الفريقين :

تأسس نادي إيه سي ميلان في 16 ديسمبر 1899 على يد ثلاثة إنجليز وهم : هيربرت كيلبن وألفريد إدواردز وديفيد أليسون، وأطلقوا عليه إسم نادي ميلان للكريكت وكرة القدم وتم اختيار ديفيد أليسون كأول قائد في تاريخ الفريق بعد مرور شهر على تأسيسه، وفي 15 يناير 1900، إنضم النادي لﻻتحاد الإيطالي لكرة القدم.

في عام 1908، قررت أندية الدوري الإيطالي منع الﻻعبين اﻷجانب من المشاركة في الدوري ووافق اﻻتحاد اﻹيطالي على هذا القرار ،ولكن أندية ميﻻن وتورينو وجنوه رفضت هذا القرار.

وكان هناك بعض من إداريي ميلان مع القائلين بمنع اللاعبين الأجانب من اللعب في الدوري، فانشقت مجموعة عن النادي وأسست نادي إنتر ناسونالي في 9 مارس 1908 وتم إضافة كلمة ميلان في 1967.

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* مواجهات الفريقين :

كان أول ديربي لمدينة ميلان في أكتوبر عام 1908 نفس العام الذي تأسس فيه إنتر ميلان عندنا التقى الفريقان في بطولة كياسو والتي اُقيمت في سويسرا وانتهت المباراة بفوز ايه سي ميلان بهدفين لهدف.

تبلغ عدد المواجهات الرسمية بين ميلان وإنتر ميﻻن 293 مواجهة إنتهت بفوز إنتر ميلان في 104 مباراة، بينما فاز الميلان في 111 مباراة وتعادﻻ في 78 مباراة. سجل إنتر ميلان 429 هدف في مرمى ميلان في جميع المسابقات حتى الآن، في حين سجل ميلان 455 هدف في مرمى الإنتر حتى هذه اللحظة.

واجه الفريقين بعضهما في الدوري في 193 مباراة،فاز إنتر في 73 مباراة وفاز الميلان في 62 وتعادﻻ في 58 مباراة، سجل الإنتر 279 هدفًا في الميلان في الدوري حتى الآن، بينما سجل الميلان 257 هدفاً.

وواجه ميﻻن إنتر ميلان في الكؤوس المحلية والبطولات اﻷوروبية في 31 مباراة، فاز اﻹنتر في 8 مبارايات بينما فاز الميلان في 14 مباراة وتعادﻻ في 9 مبارايات، أحرز إنتر ميلان في الميلان في بطولات الكؤوس المحلية والبطولات اﻷوروبية 27 هدف، بينما أحرز الميلان 44 هدف في مرمى إنتر ميلان.

* هدافو ديربي ديلا مادونينا :

- يحتل الأوكراني أندريه شيفشينكو مهاجم الميلان السابق صدارة هدافي الديربي برصيد 14 هدفاً يليه جوزيبي مياتزا برصيد 13 هدفاً منهم هدف واحد سجله بقميص الميلان في الديربي.

- يعد ساندرو ماتزوﻻ صاحب أسرع هدف في الديربي عام 1963 بعد مرور 13 ثانية فقط.

- جوزيه التيفاني ﻻعب الميﻻن هو الأكثر تسجيلاً في مباراة واحدة بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك ) عام 1960 في المباراة التي إنتهت بفوز الميلان بخمسة أهداف لثلاثة.

- باولو مالديني نجم الميﻻن هو أكثر اللاعبين مشاركة في الديربي برصيد 56 مباراة يليه زانيتي نجم الإنتر برصيد 47 مباراة.

- شارك والتر صامويل مدافع الإنتر السابق في فوز الإنتر في 10 مرات متتالية.