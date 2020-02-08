رياضة | مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس، غداً الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

وخرج البلوجرانا من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة ضد أتلتيك بيلباو في الدور ربع النهائي.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يملك 28 نقطة تضعه في المركز الـ12.

ووفقًا لشبكة "هو سكورد" أن التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني:

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في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أومتيتي – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيدال – فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.