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رياضة | مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

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يواجه برشلونة  نظيره ريال بيتيس، غداً الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة 2019-2020.

وخرج البلوجرانا من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة ضد أتلتيك بيلباو في الدور ربع النهائي.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي صاحب الصدارة، بينما يملك 28 نقطة تضعه في المركز الـ12.

ووفقًا لشبكة "هو سكورد"  أن التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني:

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في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أومتيتي – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيدال – فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل – أنسو فاتي.

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