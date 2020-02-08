نجم برشلونة السابق ينتقد ميسي: ليس رونالدو "الوحش" ليلعب بالدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

لا يعتقد نجم ​برشلونة​ السابق ​إيمانويل بيتي​ أن ​ليونيل ميسي​ سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز معتبراً أنه لا يملك نفس قوة ​كريستيانو رونالدو​.

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وصرح بيتي لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بصراحة لا أعتقد أن ميسي سيواكب قوة الدوري الإنكليزي، إنه لا يحب المساحات المغلقة والقتال على الكرة، إنه محمي في إسبانيا".

وأضاف الفرنسي: "ستكون الجماهير الإنكليزية سعيدة برؤيته هناك، ولكني لا أرى سببًا في تحرك ​مانشستر سيتي​ على سبيل المثال، للتعاقد مع ميسي في عمر الـ32 أو 33 عامًا، إذا أراد السيتي شراءه، كان عليهم فعل ذلك قبل عامين، فميسي ليس رونالدو، على المستوى البدني، فالبرتغالي وحش".

وختم بيتي: "في عمر الـ32، ميسي لديه عام أو اثنين، للعب في أعلى مستوى، حتى بوجود لاعبون رائعون حوله في برشلونة، فإنه لا يمتلك نفس السرعة أو القدرة على المراوغة، كما كان في السابق، أنا متأكد أنه يعرف أن نهاية مسيرته ليست بعيدة".