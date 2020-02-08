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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز بشق الأنفس لمارسيليا على متذيل ترتيب الليغ 1 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
حقق أولمبيك مارسيليا فوزاً صعباً على ضيفه تولوز متذيل الترتيب بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء رغم محاولات الطرفين التي لم تنجح بمسعاها بهز شباك الخصم لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
وسجل النجم الفرنسي ديميتري باييت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة علماً أنه أضاع هدفاً محققاً في الدقيقة 85 بعدما إنفرد بحارس الخصم ولكنه وضع الكرة خارج الخشبات الثلاث.
ورفع مارسيليا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد تولوز عند 13 نقطة في المركز الأخير.
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