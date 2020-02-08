شكرا لقرائتكم طارق مصطفى مندوبا عن المنتخب في مباراة المقاصة والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يأتي ذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، لمتابعة كل لاعبي الدوري تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر المرشحة للانضمام لمعسكر المنتخب خلال تجمع مارس المقبل لخوض مباراتين أمام منتخب توجو ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى، التي تجمعهما حاليًا علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ17 للدوري، بتقدم الإنتاج بهدف نظيف أحرزه محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة.

وشهد الشوط ضغط مكثف من الفريق الفيومى فى بداية المباراة، ثم تراجع الأداء ونجح بازوكا فى خطف هدف التقدم بعد كرة ثابتة وسددها بضربة رأس لتسكن الشباك فى الدقيقة 33.





وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:

أحمد يحيى فى حراسة المرمى

فى الدفاع: علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى

فى الوسط: محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس

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فى الهجوم: محمد رجب





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن خط

الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

يحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

مصر المقاصة يدخل مباراة اليوم بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيري "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذي تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولي المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة في أول مباراة يقودها بالدوري المصري بعد الإنجازات التي حققها كلاعب بقميص الزمالك، في المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده في مبارياته الأخيرة للتقدم في سباق مراكز المسابقة.