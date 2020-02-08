شكرا لقرائتكم نيويورك تايمز: أيام مسئولي كاف باتت معدودة بعد المخالفات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف زاعمة أن المراجعة كشفت عن وجود مخالفات مالية بملايين الدولارات، وهو تطور يهدد بإسقاط قيادت كاف وأن أيامه باتت معدودة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق العام الماضي على مراجعة مستقلة لعملياته وسط اتهامات بوقوع مخالفات مالية ارتكبها مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في كاف.

ويرسم التقرير الذي قدمته شركة المحاسبة المستقلة PWC والمكون من 55 صفحة صورة قبيحة من المحتمل أن تؤدي إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد قيادات الاتحاد الإفريقي حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أشار التقرير أيضا إلى أموال تم دفعها مقابل هدايا بالإضافة إلى أموال صُرفت تحت بند تنظيم جنازة، بحسب "نيويورك تايم وكتب مؤلفو التقرير أن "العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة موجودون في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات كاف".

وكشف التقرير عن أن الاتحاد الدولي حول 51 مليون دولار إلى كاف خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ومنذ ذلك الحين تم صرف 24 مليون دولار من هذا المبلغ عن طريق مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

كما أفاد "عند مراجعة 40 من المدفوعات بلغ مجموعها 10 ملايين دولار، وجد مراجعو الحسابات أن خمسة فقط من المدفوعات، إضافة إلى ما يصل إلى 1.6 مليون دولار يوجد لهم وثائق كافية لتأكيد ما سيتم إنفاقه عليه، لكن كان الباقي يفتقر إلى المعلومات التي جعلت في بعض الحالات من المستحيل تحديد المستفيدين من الأموال".

وكتب المراجعون أنهم تعرضوا للمضايقة في أداء عملهم في كثير من الحالات لأن السجلات "غير موثقة وغير موثوق بها بسبب العديد من التعديلات اليدوية."

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