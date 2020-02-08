شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك سيتوج بطلا للسوبر الأفريقي وسيتأهل لنصف نهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن الفارس الأبيض سيتوج بطلال للسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها 14 فبراير الجاري في قطر. أضاف محمد في تصريحات لقناة "الزمالك": "الترجي والزمالك يعيشان حالة فنية جيدة، ولدي شعور كبير جدًا أن الفارس الأبيض سيفوز بالسوبر وسيتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي". Advertisements وتابع: "أتمنى أن يعود حازم إمام ظهير أيمن الزمالك إلى منتخب مصر، وعلى الناشئ أحمد عيد أن يصبر لأنه احتياطي لحازم ويكتسب الخبرات". واختتم: "الأفضل الاعتماد على 11 أو 12 لاعبًا للحفاظ على قوام وشكل أداء الزمالك". وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك أمام الترجي التونسي في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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