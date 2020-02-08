شكرا لقرائتكم كاف يمنح الزمالك لقب ملك العرضيات الدقيقة فى مجموعات دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر "تويتر" تفوق نادى للزمالك على الترجى التونسي، من خلال أن لاعبى الزمالك يتفوقون في دقة إرسال الكرات العرضية من بين كل الأندية التي وصلت لربع نهائي. سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على مواجهة الزمالك وفريق الترجى التونسي فى المباراة التى تجمعهما بمدينة الدوحة فى نهائى كأس السوبر الأفريقى فى المباراة المحدد لها 14 فبراير الجارى. Advertisements وتأهل نادى الزمالك لدور ربع نهائي دورى الأبطال بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، بينما تصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة وخرج الزمالك بشباك نظيفة في 4 مباريات خلال مواجهتى أول أغسطس الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يمنح الزمالك لقب ملك العرضيات الدقيقة فى مجموعات دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.