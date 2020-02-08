شكرا لقرائتكم أتالانتا ينفرد بالمركز الرابع بعد فوزه على فيورنتينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتالانتا سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا 2 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم فيورنتينا عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 32، قبل أن يسجل دوفان زاباتا هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 49. وفي الدقيقة 72 سجل روسلان مالينوفسكي هدف الفوز لأتالانتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.