شكرا لقرائتكم خبر عن كادو علي رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت القائمة عودة محمد صادق وعماد حمدي بعد غيابهما عن مباراة اسوان الماضية كما ظهر في القائمة المهاجم الاوغندي باتريك كادو والمنضم حديثا لصفوف الدراويش قادما من نادي نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

وجاءت قائمة الاسماعيلي كالتالي.

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق، محمد صادق، عماد حمدي.

خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى، باتريك كادو.

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