شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من الأهلي.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة المقاولون (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم، السبت، فريق نادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، الإعداد لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بخوض التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واجتمع تشاتشيتش المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وضرورة تعويض الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الماضية، وتحقيق الفوز على المقاولون وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب المسابقة.