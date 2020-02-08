شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أبو القاسم و حمزة إلى دور الـ64 ببطولة العالم للشيش بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تأهل البطل العالمى الشاب محمد حمزة الى نفس الدور فوز بخمس مباريات من أصل ستة فى دور المجموعات من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش للكبار بإيطاليا و يتأهل مباشرة لدور 64 الرئيسى دون خوض الأدوار التمهيدية . فيما بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى. قال رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن البطولة ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وهى واحدة من البطولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020. Advertisements وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6. واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 . حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى. توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم .

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