شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مكافأة الأهلى لفايلر على الموسم الاستثنائى للمارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأ مجلس إدارة النادى الأهلى، السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على الأداء المتميز والنتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته، سواء محليا أو قاريا.

واستطاع فايلر أن يحقق العديد من الإنجازات التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي جعلته أحد المدربين الشهيرين في القارة الأفريقية خاصة وأنه أسقط الكبار سواء في الدوري أو البطولة القارية التي يسعى من خلالها المدرب حسمها لإسعاد جماهير المارد الأحمر.

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وأوضحت فترة رينيه فايلر اعتماده على طريقتي لعب هما "4 – 2 – 3 – 1" ، "4 – 1 – 4 – 1" بخلاف مباراة واحدة لعب بها بطريقة 4 – 3 – 3 والتي لعب فيها المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، حيث قضى فايلر في قيادة الأهلي حتى الآن 159 يوماً.

وواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر ، كما اقترب من كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004 - 2005.

ونجح فايلر في كسر رقم المدرب الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق، الذي حقق 12 انتصارا متتاليا مع الأهلي في بداية الدوري موسم 2002 - 2003، وفيما يلى أرقام فايلر مع الأهلى خلال الموسم الحالى..

عدد الأشهر: 6 أشهر

عدد الأيام: 159

عدد المباريات: 23 مباراة

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الفوز: 20 مباراة

التعادل: 2 مباراة

الخسارة: مباراة واحدة

عدد اللاعبين المستخدمين: 28 لاعب

طريقة اللعب: "4 – 2 – 3 – 1" ، "4 – 1 – 4 – 1".

معدل التهديف:

عدد النقاط: 62 نقطة

نقاط الدوري: 39 نقطة

نقاط أفريقيا: 13 نقطة