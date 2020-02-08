إبراهيموفيتش يسعى لهزم إنتر ميلان 

السبت 8 فبراير 2020

يعود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة في ديربي ميلانو، بعد ثمانية أعوام من الابتعاد عن الكرة الإيطالية، عندما يستضيف إنتر ميلان نظيره آي سي ميلان مساء الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.



ولعب زلاتان إبراهيموفيتش بقميص إنتر ميلان من عام 2006 حتى عام 2009، قبل تمثيل ميلان في مناسبتين، الأولى من عام 2010 حتى عام 2012، ومن ثم عودته في عام 2020.

إبراهيموفيتش يبحث عن إنجاز شخصي في ديربي ميلانو

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ولعب إبراهيموفيتش 16 مباراة ضد إنتر ميلان عبر مسيرته الكروية، وكانت رفقة أربعة أندية وهي آي سي ميلان وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس أمستردام.

وخلال تلك المباريات حقق الفوز ست مرات، وتعادل مرتين، وخسر سبع مرات.

ويسعى “أبرا كادبرا” يوم الأحد لمعادلة انتصاراته على إنتر ميلان مع عدد هزائمه.

ويبدو أن فوز ميلان أصعب على الورق في ظل احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ينافس الإنتر على لقب البطولة مع يوفنتوس ولاتسيو.