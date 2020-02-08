لوشيسكو يستبعد ثلاثي الهلال من مواجهة شاهر خودرو

السبت 8 فبراير 2020

قرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال استبعاد 3 لاعبين من صفوف الفريق الكروي من مواجهة شاهر خودرو القادمة.



ويلتقي الهلال مع شاهر خودرو يوم الإثنين القادم 10 فبراير، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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ويلعب الهلال مباراته ضد شاهر خودرو يوم الإثنين عند تمام الساعة الـ5:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:40 بتوقيت أبو ظبي.

لوشيسكو يستبعد ثلاثي الهلال

وخلت بعثة نادي الهلال السعودي المغادرة إلى دبي من الثلاثي؛ الظهيرين محمد البريك وأمير كردي وبالإضافة إلى المدافع محمد جحفلي. ويقع نادي الهلال السعودي في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2020 رفقة شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو وباختاكور الأوزبكي.

وأعلن الهلال السعودي منذ قليل عن غياب لاعبه المخضرم محمد الشلهوب عن مباراة شاهر خودرو بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.