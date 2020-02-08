باريس يخسر نيمـار أمام ليون  

السبت 8 فبراير 2020

كورونا يُبعد أوديون إيجالو عن معسكر اليونايتد



كتب أحمد مجدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد ظهر اليوم السبت من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن غياب اللاعب أوديون إيجالو عن معسكر الفريق في إسبانيا.

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وسيغيب إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد عن المعسكر الشتوي المقام على الأراضي الإسبانية بسبب المخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى منعه من دخول المملكة المتحدة.

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن عدم سفر إيجالو إلى إسبانيا.

وطار اللاعب النيجيري البالغ من العمر 30 عاماً إلى مدينة مانشستر قادمًا من الصين في نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيع عقده، والذي ينص على إعارته من شنغهاي شينهوا حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب فريق الشياطين الحمر للموقع الرسمي : “ربما كان يرغب إيجالو بأن يأتي مع اللاعبين إلى هنا ويتعرف عليهم، لكن خطر تشديد القيود على المسافرين في الحدود منعنا من ذلك”.

وفي هذه الأثناء، سيسافر سكوت ماكوميناي وأكسيل توانزيبي إلى إسبانيا رغم معانتهما من إصابات طويلة الأجل، فيما سيعود الجميع إلى إنجلترا يوم الجمعة المقبل استعدادًا لملاقاة تشيلسي يوم الإثنين 17 فبراير.