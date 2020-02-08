شرط غريب لمن يريد الحصول على تذكرة مجانية لمباريات دورتموند

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مشجعو دورتموند المتحمسون في المقصورة الجنوبية أو ما تعرف بـالجدار الأصفر، يقدمون تذكرة مجانية لشخص ما مقابل خدمة غريبة؟

خطرت على بال مشجعين متحمسين لفريق بوروسيا دورتموند فكرة غريبة، وتقوم على إهداء شخص ما تذكرة مجانية لحضور مباراة دورتموند شريطة أن يلتزم هذا الشخص بالمساعدة في وقت الضرورة في مسألة "مهمة" بالنسبة لهؤلاء المشجعين.

للجماهير الألمانية العاشقة لكرة القدم تاريخ طويل من التقاليع والأفكار المثيرة للانتباه، أحدثها ما أعلن عنه الآن مشجعون لفريق بوروسيا دورتموند. فقد وضع مشجعون من مدينة إيسن على أحد مواقع البيع والشراء بالانترنت إعلانا لإهداء تذكرة لشخص ما في في كل مباراة تقام على ملعب "سيغنال أدونا بارك"، معقل دورتموند. هذه التذكرة مخصصة للمقصورة الجنوبية أو ما تعرف بـ"الجدار الأصفر"، التي يقف فيها المشجعون المتحمسون، ومن الصعب الحصول على تذكرة فيها بسهولة.

ولأن هؤلاء المشجعين المتحمسين يخشون أن تفوتهم لحظة مهمة في المباراة مثل تسجيل هدف مثلا، اشترطوا على من يريد الحصول على التذكرة المجانية القيام بعمل مهم وغريب في نفس الوقت: "يجب عليك أربع وحتى خمس مرات في كل شوط أن تذهب إلى كشك الجعة وتجلب لنا على حسابنا مشروبا جديدا".

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واستخدم المشجعون مصطلحا مضحكا ألفوه بأنفسهم لمن سيقوم بهذه المهمة هو "شيربا الجعة" (Bier-Sherpa)، لينتشر في موقع تويتر وسم "هاشتاغ" (Bier-sherpa)، وتأتي تعليقات مثيرة للضحك مثل هذا الشخص، الذي قال "أحتاج شيربا ليحمل لي الصندوق إلى السيارة".

وبحسب موقع "ميركور" الألماني فإن كلمة "شيربا" هو اسم لأبناء قبيلة في منطقة الهيمالايا يكسب كثير من أبنائها قوت يومهم كحمَّالين ومرشدين بالمناطق بالجبلية.

وأضاف موقع "ميركور" أن الهاشتاغ وجد صدى كبيرا بين مستخدمي تويتر وأن كثيرا من الأشخاص تقدموا لشغل هذه المهمة وستكون هناك جولة لاختيار الفائز منهم. وليس هناك عجب في ذلك لأن الحصول في كل مرة على تذكرة بـ"الجدار الأصفر" ليس سهلا على الإطلاق، بل إن الاشتراكات بهذه المقصورة بمثابة "سلعة مقدسة" يتم توارثها، حسب الموقع الألماني.