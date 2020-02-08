الامارات | حمدان بن محمد يشهد كأس رئيس الدولة للقدرة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد كأس رئيس الدولة للقدرة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بنسخته الـ"21" لمسافة 160 كيلومترا و الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي.

و توج الأبطال الفائزين في ختام المنافسات سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية و مسلم العامري مدير قرية الوثبة العالمية للقدرة وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات في القرية.

فقد فازت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة "ماليمبو" من إسطبلات "الوثبة 1" العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة التي شهدت هذا العام مشاركة 319 من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين.

وقطعت الفائزة بالمركز الأول المسافة الإجمالية للسباق في6:03:21 ساعة بمعدل سرعة بلغ 26.42 كلم في الساعة .. وحلت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة "بيرسك" من إسطبلات الوثبة بزمن 6:03:22 ساعة وبمعدل 26.42 كلم في الساعة.

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و حل الفارس عبدالله غانم المري في المركز الثالث على صهوة " فولكن فيوللايف" من إسطبلات "F3" بزمن قدره 6:06:24 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.20 كلم في الساعة فيما حلت في المركز الرابع الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة "كيلاريتا" من إسطبلات "F3" بزمن 6:07:02 ساعة وبمعدل 26.15 كلم في الساعة.

و ينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والتي رصدت جوائز قيمة للأبطال والحاصلين على المراكز حتى العاشر والفريق بطل مسابقة الفرق ولكل فارس يكمل السباق بنجاح.

وتحظى البطولة بإهتمام كبير من الفرسان الذين يتطلعون لوضع بصماتهم في سجلها بين قائمة الأبطال ما يعطي السباق المزيد من التحدي والقوة والإثارة التي دائما ما اتصف بها خلال نسخه الماضية منذ انطلاقته الأولى في عام 2000 .

وظلت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحت هيمنة فرسان الإمارات الذين تبادلوا الفوز بألقابها خلال الـ20 دورة الماضية لتضيف ليلى عبد العزيز الرضا اللقب الـ21 لهم.

و حصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى في الفردي على 10 سيارات و سيارة للفريق الفائز بالمركز الأول بلقب الفرق برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والمسعود للسيارات إضافة إلى 100 ألف درهم لكل فارس يكمل السباق بنجاح.