شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح البطولة العربية للمينى فوتبول إلى 7 مارس القادم دعما للأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول انه حرصًا من اتحاد الميني فوتبول على المصلحة العامة للكرة المصرية ومؤازرة الفرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية تقرر تأجيل موعد بدء البطولة العربية للمينى فوتبول إلى السبت 7 مارس القادم بدلا من موعدها السابق الذي كان مقررا في الجمعه 28 فبراير الحالى وذلك باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أحمد سمير أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد العربي للميني فوتبول حيث يتعارض يوم افتتاح البطولة العربية للميني الفوتبول والتي كان المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، مع مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك مع الترجي التونسي ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

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ولذلك تقرر تأجيل موعد حفل افتتاح البطولة العربية إلى يوم السبت الموافق 7 مارس على ان تكون المباراة النهائية يوم الجمعة 13 مارس باستاد القاهرة الدولي.

وكانت قد أجريت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر في شهر يناير الماضي، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة «الصومال- الجزائر- لبنان».

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات «تونس- جيبوتي- السعودية- العراق.