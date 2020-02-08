شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال. وطلبت الإدارة من اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الأفريقي ونادي صن داونز بالموعد المشار إليه لإقامة المباراة بالقاهرة. صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

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