شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود سموحة للفوز على نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سموحة انتصارًا ثمينًا على مضيفه فريق مصر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية في إطار الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف سموحة اللاعب صلاح محسن، الوافد الجديد من الأهلي على سبيل الإعارة، في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في ذيل الترتيب.