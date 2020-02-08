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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونييه رفض التجديد لسان جيرمان وصدم يوفنتوس من أجل مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن توماس مونييه رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان من أجل مانشستر يونايتد، ورفض جميع العروض التي تلقاها في الشتاء وأبرزها عرض يوفنتوس الإيطالي.
وذكرت الصحيفة أن مونييه كان بإنتظار عرض من اليونايتد في الميركاتو الشتوي الماضي لضمه، لكن لم يحدث ذلك.
وخرج البلجيكي من حسابات مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الذي قرر أن يقصيه حتى نهاية الموسم، مثلما حدث مع أدريان رابيو بالموسم الماضي قبل الإنضمام إلى يوفنتوس.
وإنتقل مونييه إلى سان جيرمان صيف 2016 قادمًا من كلوب بروج.
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