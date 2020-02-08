مدرب فيورنتينا: خسرنا العديد من الكرات واتالانتا لا يرحم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 اكد مدرب نادي ​فيورنتينا​ بيبي ياكيني ان النادي ارتكب العديد من الاخطاء من ناحية التمرير مما سمح للاعبي ​اتالانتا​ بالعودة بالنتيجة وتحقيق الفوز.

Advertisements وكان فيورنتينا متقدما 1 - 0 قبل ان يعود اتالانتا ويقلب الامور ويفوز 2 - 1. وقال ياكيني: لقد فزنا عليهم بالكأس 2 - 1 ولكننا اليوم قمنا باخطاء اكثر من لقاء الكوبا. لقد استفادوا من هذا الامر وحققوا الانتصار علينا. واضاف: من الصعب ان تتلقى الخسارة على ارضك وبين جماهيرك علينا العودة للتركيز من جديد وتحسين التمرير بين لاعبينا لكي نمضي قدما بتحقيق النتائج الايجابية.

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