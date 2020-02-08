باريس يخسر نيمـار أمام ليون  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن غياب اللاعب نيمار دا سيلفا عن المباراة ضد أولمبيك ليون.



وستقام هذه المباراة يوم مساء يوم الأحد التاسع من فبراير في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ، وذلك على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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وأكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن نيمار دا سيلفا لن يلعب غدًا أمام أولمبيك ليون بسبب الإصابة، لكنه كشف بأن حجم الإصابة ليس كبير كما يقال.

مدرب باريس سان جيرمان يؤكد أن إصابة نيمار ليست خطيرة

وطمأن المدرب الألماني كافة مشجعي النادي الباريسي بأن اللاعب البرازيلي سيعود في أقرب وقت، بحيث إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يلعب ضد ديجون في ربع نهائي كأس فرنسا.

وقال توخيل في حديث مع الصحفيين : “بالنسبة لنيمار وتياجو سيلفا وماركينوس، فمن المبكر العودة للعب، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكن لهم اللعب في كأس فرنسا ضد ديجون”.