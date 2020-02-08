شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة ريال مدريد أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه للمباراة المقبلة أمام أوساسونا. ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره أوساسونا مساء الأحد على ملعب بامبلونا، ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الليجا منفرداً برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة. قائمة ريال مدريد الرسمية أمام أوساسونا وشهدت القائمة عودة جاريث بيل وكاسيميرو مرة أخرى، بينما تم استبعاد إيدين هازارد لعدم اكتمال الجاهزية، ورودريجو جوس وإبراهيم دياز وناتشو لأسباب فنية، وخاميس رودريجز وماريانو دياز وأسينسيو للإصابة. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي. خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – فاران – راموس – مارسيلو – ميندي. خط الوسط: كاسيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي – إيسكو. خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس.

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