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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوميز: مينامينو إضافة لا تصدق لأسلوب كلوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
أثنى مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، جو غوميز على اداء زميله الياباني تاكومي مينامينو، الوافد الجديد إلى صفوف الريدز في الميركاتو الشتوي الأخير.
وصرح غوميز لبرنامج "سوكر أيه أم" الإنكليزي: "مينامينو شخص سعيد وإيجابي، لديه هالة لطيفة حوله، كي أكون عادلاً، كان الجميع يعرفه، والتأثير الذي لديه عندما لعب وشارك في ملعب آنفيلد، ومدى جمال أدائه".
وأضاف المدافع الدولي الإنكليزي: "لديه رغبة في التكيف مع أسلوبنا في اللعب، المدرب يريد منا أن نلعب بطريقة معينة، ومينامينو إضافة لا تصدق لهذا الأسلوب".
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