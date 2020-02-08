غوميز: مينامينو إضافة لا تصدق لأسلوب كلوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

أثنى مدافع نادي ​ليفربول​ الإنكليزي، ​جو غوميز​ على اداء زميله الياباني ​تاكومي مينامينو​، الوافد الجديد إلى صفوف الريدز في الميركاتو الشتوي الأخير.



وصرح غوميز لبرنامج "سوكر أيه أم" الإنكليزي: "مينامينو شخص سعيد وإيجابي، لديه هالة لطيفة حوله، كي أكون عادلاً، كان الجميع يعرفه، والتأثير الذي لديه عندما لعب وشارك في ملعب آنفيلد، ومدى جمال أدائه".

وأضاف المدافع الدولي الإنكليزي: "لديه رغبة في التكيف مع أسلوبنا في اللعب، المدرب يريد منا أن نلعب بطريقة معينة، ومينامينو إضافة لا تصدق لهذا الأسلوب".