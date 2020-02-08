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إنييستا يقود فيسيل لكأس السوبر الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ طوكيو

توج فريق فيسيل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني لكرة القدم بمشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا، إثر تغلبه أمس على يوكوهاما إف مارينوس 3 - 2 بضربات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3.

وافتتح داينفريس دوجلاس التسجيل لفيسيل كوبي في الدقيقة 27 ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 36 قبل أن يتقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف تاكاهيرو أوجيهارا في الدقيقة 54 ثم تقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 69 لكن إريك ناسيمينتو دي ليما سجل هدف التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 73.