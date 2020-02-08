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تراب يستهدف يورو 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت

قال حارس مرمى إينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم كفين تراب إن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) هي هدفه لهذا العام.

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وفي أعقاب فوز فريقه بخماسية نظيفة على أوجسبورج في الدوري الألماني أمس الأول، قال الحارس الدولي «لقد استمرت إصابتي على مدار 3 أشهر، وأريد الآن أن أستعيد لياقتي في الدور الثاني من الدوري، كما أنني أود أن أسافر إلى بطولة أوروبا».

وأضاف تراب أنه شهد بطولة كأس العالم من فرنسا في عام 2018 حينما كان محترفا في باريس سان جيرمان، وهو العام الذي فاز فيه المنتخب الفرنسي ببطولة المونديال.

وتابع تراب الذي تولى حراسة مرمى منتخب بلاده 3 مرات أنه «لشيء جميل أن تشارك في مسابقة كهذه، والآن أريد أولا أن أقدم إنجازا وأساعد فريقي على الفوز»، مشيرا إلى أن هذا ربما أسهم في اختياره لبطولة أوروبا.