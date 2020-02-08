شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت
قال حارس مرمى إينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم كفين تراب إن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) هي هدفه لهذا العام.
وفي أعقاب فوز فريقه بخماسية نظيفة على أوجسبورج في الدوري الألماني أمس الأول، قال الحارس الدولي «لقد استمرت إصابتي على مدار 3 أشهر، وأريد الآن أن أستعيد لياقتي في الدور الثاني من الدوري، كما أنني أود أن أسافر إلى بطولة أوروبا».
وأضاف تراب أنه شهد بطولة كأس العالم من فرنسا في عام 2018 حينما كان محترفا في باريس سان جيرمان، وهو العام الذي فاز فيه المنتخب الفرنسي ببطولة المونديال.
وتابع تراب الذي تولى حراسة مرمى منتخب بلاده 3 مرات أنه «لشيء جميل أن تشارك في مسابقة كهذه، والآن أريد أولا أن أقدم إنجازا وأساعد فريقي على الفوز»، مشيرا إلى أن هذا ربما أسهم في اختياره لبطولة أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر تراب يستهدف يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.