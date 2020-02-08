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الجولة 17.. كل الشباك اهتزت والاتحاد والحزم يحققان الفوز الأول في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

30 هدفا و11 ضربة جزاء هي حصيلة الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي شهدت 8 مباريات.

وحصلت مواجهة الهلال والرائد على الرقم القياسي من حيث احتساب عدد ضربات الجزاء بعد أن وصلت إلى 5 ضربات، سجلت منها ثلاثة أهداف من بينها هدف لحارس مرمى الهلال عبدالمعيوف كأول أهداف حراس المرمى في الدوري.

اللافت في الجولة أن جميع الفرق تلقت أهدافا، ولم تسلم أي شباك من تسجيل الأهداف بما فيها النصر الأقوى دفاعا.

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وبنهاية الجولة، حافظ الهلال على صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، مسجلال 47 هدفا كأقوى الفرق هجوما وأكثرها فوزا بـ11 انتصارا وأقلها خسارة، حيث خسر مباراة واحدة فقط.

وكتبت الجولة عودة فريقي الاتحاد والحزم للانتصارات بعد غياب، حيث لم يسجلا أي انتصار في العام الجديد 2020، حيث فاز الاتحاد على التعاون في بريدة، فيما فاز الحزم على الفيحاء في الرس 4-1.

وكسر الفيصلي عقدة الشباب بالفوز عليه 2-1، إذ لم يفز الفيصلي في أي من المباريات البيتية التسع التي لعبها أمام الشباب في دوري المحترفين، حيث تعادلا في 4 مباريات وخسر 5.

أرقام من الجولة