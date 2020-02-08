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الاتحاد يتخلص من بيرجوفيتش على طريقة سانوجو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اجتمعت إدارة نادي النجم الأحمر الصربي مع المهاجم ألكسندر بيرجوفيتش لبحث التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، والنقاش حول ما سيتقاضاه من رواتب مقارنة بالمبالغ والمميزات العالية التي يشهدها عقده الساري مع نادي الاتحاد.

وقد تضطر إدارة نادي الاتحاد للتكفل بدفع جزء من راتب اللاعب في حال التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله أو إعارته على غرار ما حدث مع اللاعب سيكو سانوجو الذي تمت إعارته للنادي نفسه لمدة موسم، حيث تكفلت إدارة النادي بدفع جزء من راتبه.

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وتعاقدت إدارة النادي السابقة برئاسة لؤي ناظر مع مجموعة من اللاعبين في الفترة الشتوية من الموسم الماضي بمبالغ عالية مدعمة من الهيئة العامة للرياضة.

وكان هذا التوجه الذي أتم تلك الصفقات لإغراء اللاعبين في التعاقد الفوري كون الفريق الكروي حينها يصارع على الهبوط وقد فشل في المنافسة على بطولات الموسم.

وبعد إتمام تلك التعاقدات وصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي خسره من نظيره التعاون، كما نجا من الهبوط للدرجة الأولى، وتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.