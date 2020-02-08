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قبل ألعاب طوكيو.. الأولمبي يقوي عموده الفقري بالكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يراقب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق في 24 يوليو المقبل، وتستمر حتى التاسع من أغسطس، جميع المنافسات الكروية من أجل اختيار العناصر القادرة على تقديم مستويات مشرفة في الأولمبياد من اللاعبين تحت 23 عاما، وكذلك اللاعبين الثلاثة فوق 23 عاما المسموح بمشاركتهم في منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأولمبي وصيف بطل كأس آسيا الأخيرة سعد الشهري، أن العمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة من خلال متابعة جميع اللاعبين الذين قادوا المنتخب للتأهل إلى الأولمبياد، بجانب توسيع دائرة الاختيار، مبينا أن المجال سيكون متاحا لأي لاعب يبرز في الفترة المقابلة.

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وأكد الشهري أن الجهاز الفني على تواصل دائم مع الأندية، لمتابعة التقارير الفنية لجميع اللاعبين، مشددا على أن الأولوية ستكون للاعبين تحت 23 عاما، أما اختيار الثلاثي فوق سن 23، فسيتم حسب الاحتياجات بعد الوقوف على المراكز التي تحتاج للتدعيم.

وقال «غالبا سنركز على أن يكون اختيار اللاعبين فوق 23 عاما على شكل عمود فقري في التشكيل الرئيسي، مدافع ووسط ومهاجم»، مضيفا أنه «لن يكون هناك استعجال في الاختيار وستتم متابعة المنتخب الأول في استحقاقاته المقبلة لاختيار أفضل ثلاثة عناصر قادرة على تحقيق الفائدة الفنية المرجوة».

وأبان الشهري أن وصول المنتخب من تايلاند عقب خوض نهائي كأس آسيا، قبل يومين من إغلاق فترة التسجيل الشتوية، قلص فرص مشاركة العديد من لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أنهم «كانوا يأملون في الجهاز الفني وإدارة المنتخب، أن يكون هناك متسع من الوقت للتنسيق مع الأندية واتحاد الكرة للوصول إلى صيغة اتفاق يتم بموجبها إعارة بعض اللاعبين الذين لا يجدون فرصة اللعب مع فرقهم إلى فرق أخرى لضمان مشاركتهم وإعادة تقييمهم».

وتابع «سأغادر مطلع الأسبوع المقبل إلى إسبانيا لمتابعة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، والمقام حاليا في مدينة سالو شمال شرق إسبانيا، ويضم 29 لاعبا من الشبان الواعدين، لأقف على مستوياتهم عن قرب، واختيار المتميزين منهم».