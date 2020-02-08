شكرا لقرائتكم خبر

البريك جاهز لمواجهة شهر خودرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

أبدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد البريك جاهزيته التامة للمشاركة في لقاء الغد أمام شهر خودرو الإيراني في بداية مشوار رحلة الفريق للدفاع عن لقبه القاري في دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وتأتي مشاركة البريك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي الذي حرمه من المشاركة طيلة الفترة الماضية، حيث أصيب منتصف يناير الماضي.

وكانت بعثة الهلال غادرت الرياض مساء أمس متجهة إلى دبي بطائرة خاصة تحضيرا للقاء الغد في المجموعة الآسيوية التي تضم أيضا فريقي أهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، بعد أن أدى الفريق حصته التدريبية الرئيسة عصرا.

وكان المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو حذر لاعبيه من الاستهانة بالفريق الإيراني، وعدم النظر إلى تاريخ مشاركاته القارية ونسيان مسألة تأسيسه الحديث الذي لم يكمل عامه الـ15 بعد.