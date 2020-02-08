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الطويل والبحراني والهديب يحتكرون ذهب المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض، الفائزين في بطولة الجولة الذهبية للمبارزة تحت 17 وتحت 20 عاما، التي اختتمت أمس في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بمشاركة 11 ناديا.

حيث سيطر نادي الهدى ومدارس الرياض على المراكز الأولى في منافسات الأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والشيش)، ففي سلاح الابيه حقق حسين الطويل (الهدى) الميداليتين الذهبيتين تحت 17 و20 عاما.

واستحوذ علي البحراني (الهدى) على سلاح السايبر بحصوله على الميداليتين الذهبيتين تحت 17 و20 عاما، فيما اكتسح إبراهيم الهديب (مدارس الرياض) سلاح الشيش تحت 17 و20 عاما بتحقيقه ميداليتين ذهبيتين.