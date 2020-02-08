محاضرة عن علم النفس الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
يحاضر أخصائي علم النفس في الأداء الرياضي بنادي ستوك سيتي الإنجليزي، جوزيف دايكسون غدا، الإداريين والمدربين السعوديين عن علم النفس الرياضي ودوره في تطوير الأداء في كرة القدم، وذلك معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة بالرياض.
وتهدف المحاضرة لتطوير المواهب واللاعبين الشباب لتتوافق مع متطلبات النخبة لكرة القدم، إضافة للتعريف بدور أخصائي علم النفس في الأندية الإنجليزية.
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