شكرا لقرائتكم عزوف زملكاوى واكتساح أهلاوى فى بورصة تذاكر السوبر المصرى بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوشكت تذاكر مباراة السوبر المصرى الذى يجمع بين الأهلى والزمالك على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي والذي يتسع لـ39 ألف متفرج من النفاد.

أكدت تقارير صحفية أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي قاربت على النفاذ ولا يتبقى فقط سوى بعض التذاكر في مدرجات الدرجة الثانية مشير إلى أن أن تذاكر جمهور الزمالك مازال هناك الكثير منها متاح للبيع.

وتقام المباراة في الـ20 من شهر فبراير الجاري قبل أربعة أيام فقط من لقاء آخر يجمع بينهما في الدوري المصري.