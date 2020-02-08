شكرا لقرائتكم صلاح محسن يعود للتهديف في الدورى بعد غياب 533 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد صلاح محسن مهاجم سموحة للتهديف في الدورى المصرى بعد غياب 533 يوما بتسجيل هدف فوز فريقه على نادى مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود آخر هدف سجله صلاح محسن أمام حرس الحدوم يوم 28 أغسطس 2018 حينما كان لاعبا في صفوف الناجى الأهلى.

وحقق فريق سموحة تحت قيادة مدربه حمادة صدقي فوزا مثيرا على نادي مصر بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

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جاء الهدف عن طريق الوافد الجديد صلاح محسن المعار من الأهلي لفريق سموحة في انتقالات يناير الأخيرة.

بهذه النتيجة، يرتقي سموحة للمركز السادس برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

كان سموحة قد تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.