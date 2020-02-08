شكرا لقرائتكم الأهلى يكافئ فايلر على الموسم الاستثنائى بإعلان تليفزيونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كافأ مجلس إدارة النادى الأهلى، السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على الأداء المتميز والنتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته، سواء محليا أو قاريا.

ومنح مسئولو الأهلى فرصة الظهور للمدرب السويسرى في أحد الإعلانات المصورة، مع أحد رعاة القلعة الحمراء.

وشهد مقر النادى الأهلى اليوم، السبت، مشاركة فايلر في تصوير بعض مشاهد الإعلان المذكور، كنوع من تقدير المجلس الأحمر، لجهود الخواجة السويسرى المبذولة مع المارد الأحمر خلال هذا الموسم، الذى صنفه الجميع على أنه استثنائى في تاريخ القلعة الحمراء.

واستطاع فايلر أن يحقق العديد من الإنجازات التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي جعلته أحد المدربين الشهيرين في القارة الأفريقية خاصة وأنه أسقط الكبار سواء في الدوري أو البطولة القارية التي يسعى من خلالها المدرب حسمها لإسعاد جماهير المارد الأحمر.

وأوضحت فترة رينيه فايلر اعتماده على طريقتي لعب هما "4 – 2 – 3 – 1" ، "4 – 1 – 4 – 1" بخلاف مباراة واحدة لعب بها بطريقة 4 – 3 – 3 والتي لعب فيها المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، حيث قضى فايلر في قيادة الأهلي حتى الآن 159 يوماً.

وواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر ، كما اقترب من كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004 - 2005.

ونجح فايلر في كسر رقم المدرب الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق، الذي حقق 12 انتصارا متتاليا مع الأهلي في بداية الدوري موسم 2002 - 2003

عدد الأشهر: 6 أشهر

عدد الأيام: 159

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عدد المباريات: 23 مباراة

الفوز: 20 مباراة

التعادل: 2 مباراة

الخسارة: مباراة واحدة

عدد اللاعبين المستخدمين: 28 لاعب

طريقة اللعب: "4 – 2 – 3 – 1" ، "4 – 1 – 4 – 1".

معدل التهديف:

عدد النقاط: 62 نقطة

نقاط الدوري: 39 نقطة

نقاط أفريقيا: 13 نقطة