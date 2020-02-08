شكرا لقرائتكم سموحة يهزم نادى مصر بهدف صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سموحة تحت قيادة مدربه حمادة صدقي فوزا مثيرا على نادي مصر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

جاء الهدف عن طريق الوافد الجديد صلاح محسن المعار من الأهلي لفريق سموحة في انتقالات يناير الأخيرة.

بهذه النتيجة، يرتقي سموحة للمركز السادس برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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كان سموحة قد تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

وكانت مباراة الليلة الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً لنادى مصر عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من الطلائع برباعية ويسعى مدرب الزمالك الأسبق لتسجيل بصمة مميزة في أول ظهور مع الفريق.