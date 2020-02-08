شكرا لقرائتكم الاهلى ضد الطلائع.. جيرالدو ينتظر قبلة الحياة من فايلر بعد تراجع مستوى الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاستعانة بالأنجولي جيرالدو في الفترة المقبلة خاصة في ظل تراجع مستوى حسين الشحات الذى يلعب في مركز الجناح الأيمن ، وينوي المدير الفني منح اللعب الأنجولي فرصة الظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة سواء أساسياً أم بديلاً.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد، الاثنين، في إستاد القاهرة بالجولة الـ17 للدورى الممتاز،

ولا يشارك جيرالدو مع الأهلي بشكل مُنتظم في الفترة الماضية مع رينيه فايلر وكان اللاعب الأنجولي مُرشحاً بقوة للرحيل عن النادي في يناير الماضي من أجل قيد السنغالي آليو بادجي بدلاً منه لكن في النهاية تم الإبقاء على جيرالدو فيما رحل المغربي وليد آزارو على سبيل الإعارة لنادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر، ويدرس المدير الفني للفريق منح الفرصة للاهب الأنجولي في الفترة المقبلة بدلاً من حسين الشحات وهو ما سيتضح خلال التدريبات المقبلة.

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من ناحية أخرى ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عن أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.