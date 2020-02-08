شكرا لقرائتكم المقاصة يهاجم الإنتاج الحربي بـ بيكلي ومرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ17 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وأودو موسيس ومحمد إبراهيم.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 13 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري.

يحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

مصر المقاصة يدخل مباراة اليوم بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيري "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذي تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولي المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة في أول مباراة يقودها بالدوري المصري بعد الإنجازات التي حققها كلاعب بقميص الزمالك، في المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده في مبارياته الأخيرة للتقدم في سباق مراكز المسابقة.