شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اليوم، السبت، فريق نادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، الإعداد لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بخوض التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واجتمع تشاتشيتش المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وضرورة تعويض الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الماضية، وتحقيق الفوز على المقاولون وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

ويفتقد فريق بيراميدز لجهود الثنائي، أحمد ايمن منصور ورجب بكار، بعدما تعرضا للطرد قبل نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الاعتراض على قرارات إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، بسبب الهدف الثاني الذي سجله أليو ديانج للأهلي ليخطف ثلاث نقاط ثمينة للفريق الأحمر.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 19.

وكان ذئاب الجبل قد تعرضوا للخسارة أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بخسارة الذئاب بهدفين مقابل هدف حيث شهدت المباراة اهدار الكثير من الفرص السهلة من جانب لاعبي المقاولون، وهو الأمر الذي تكرر على مدار المباريات الأخيرة للذئاب وكان أبرزها مباراة الأهلي، التي خسرها المقاولون بهدفين نظيفين.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.