شكرا لقرائتكم عبدالإله مؤمنة رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة تولي عبدالإله مؤمنة منصب الرئيس يوم السبت، بشكل رسمي عقب عدم دخول أي مرشح آخر الانتخابات ضده.

وكان أحمد الصائغ، الرئيس السابق، أسقطت عضويته من قبل الهيئة العامة للرياضة الأسبوع الماضي. ولم يترشح أي منافس على رئاسة النادي ضد مؤمنة، ليحصل على المنصب بالتزكية للفترة المقبلة.

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وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زكت الجمعية العمومية للنادي #الأهلي، اليوم السبت، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، عُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية".

وزكت الجمعية العمومية للنادي #الأهلي، اليوم (السبت)، عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وضم مجلس الإدارة كل من ياسر محروس نائبًا، والأعضاء الــ6 هم، عمر أبو علال وخالد الشهري وطريف حلواني وخالد النهاري وياسر علاقي وطارق خليفة.